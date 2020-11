Europa League : Rückschlag für Götze und PSV - 200. Spurs-Tor von Kane

Berlin Mario Götze hat mit der PSV Eindhoven die zweite Niederlage in der Gruppenphase der Europa League kassiert. Tottenham Hotspur wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Beim 3:1-Erfolg in Bulgarien erzielte ANgreifer Harry Kane sein 200. Tor für die Spurs.

Mario Götze hat mit PSV Eindhoven einen schmerzlichen Rückschlag in der Europa League erlitten. Der WM-Held von 2014 und sein Team verloren am Donnerstag mit 1:4 (1:0) bei PAOK Saloniki und mussten den griechischen Konkurrenten auf Rang zwei der Gruppe E vorbeiziehen lassen. Benfica Lissabon mit Julian Weigl und Luca Waldschmidt feierte einen späten Ausgleichstreffer, Tottenham Hotspur wurde seiner Favoritenrolle gerecht.

Auch für Weigl und Waldschmidt lief es lange nicht mit Benfica Lissabon. Die beiden langjährigen Bundesligaprofis rannten gegen die Glasgow Rangers einem Rückstand hinterher, feierten in der Nachspielzeit aber den Treffer von Darwin zum 3:3-Endstand (90.+1). Der frühere Dortmunder Weigl stand in der Startelf, Nationalmannschafts-Angreifer Waldschmidt durfte erst ab der 67. Minute ran.

Nach einer Roten Karte gegen Benfica-Profi Nicolas Otamendi (19.) gab Lissabon die frühe Führung aus der Hand - Glasgows Conor Goldson war in der ersten Minute bereits ein Eigentor unterlaufen. Rafa (77.) verkürzte auf 2:3, und dank Darwin verteidigte Benfica in der Gruppe D doch noch mit sieben Punkten die Tabellenführung vor den punktgleichen Rangers.

Tottenham um Starcoach Jose Mourinho feierte seinen zweiten Sieg. Mit seinem 200. Tor für die Spurs brachte Harry Kane Tottenham beim 3:1 (2:0) bei Ludogorez Rasgrad in Bulgarien auf Siegkurs. Der Nationalspieler traf in seiner 300. Partie für die Londoner in der 13. Minute per Kopf. Die weiteren Tore für die Spurs erzielten Lucas Moura (32.) und Giovani Lo Celso (62.), Claudiu Keseru (60.) traf für den Außenseiter. Nach der überraschenden Niederlage zuletzt in Antwerpen war es für Tottenham der zweite Erfolg im dritten Spiel.