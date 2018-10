Europa-League: Loris Karius patzt erneut schwer

Malmö/Düsseldorf Loris Karius hat sich erneut einen groben Fehler geleistet. Der Torwart von Besiktas Istanbul patzte im Europa-League-Spiel gegen Malmö FF.

Deshalb sucht der Keeper eine neue Herausforderung. Und fand diese bei Besiktas Istanbul in der Türkei. Dorthin ist er seit diesem Sommer ausgeliehen und stand seitdem bereits sechsmal in der Startelf. Doch nun könnte dem 25-Jährige seine Vergangenheit wieder einholen. Denn in der Europa-League-Begegnung gegen Malmö FF patzte Karius erneut schwer.

Abwehrspieler Caner Erkin fälsche eine Flanke von Andreas Vindheim in der 53. Minute so unglücklich ab, dass der Ball die Flugbahn in Richtung des Kastens von Karius veränderte und über den Keeper hinweg über die Torlinie segelte. Karius reckte zwar seinen Arm in den Himmel, griff aber unter dem Ball durch. In den sozialen Netzwerken waren die Reaktionen anschließend heftig, vor allem Häme für den erneut schweren Fehler war herauszulesen.