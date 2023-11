Pleite in der Europa League Liverpool verliert überraschend bei Tor-Spektakel in Toulouse

Für Nationalspieler Pascal Groß lief es besser. Er gewann mit Brighton beim krisengeschüttelten Ajax Amsterdam mit 2:0 (1:0). Ansu Fati brachte das Team von Trainer Antonio De Zerbi in Führung (15.). Später erhöhte Simon Adingra auf 2:0 (53.). Die AS Rom mit Star-Trainer Jose Mourinho hat ebenfalls den vorzeitigen Einzug in Achtelfinale verpasst. Gegen Slavia Prag verloren Romelu Lukaku und Co. mit 0:2 (0:0).