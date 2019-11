Europa League : Fünf Klubs lösen vorzeitiges Zwischenrunden-Ticket

Düsseldorf Fünf Teams stehen vorzeitig als Teilnehmer des Sechzehntelfinales der Europa League fest. Manchester United, Rekordsieger FC Sevilla, Celtic Glasgow, Espanyol Barcelona und der FC Basel haben vorzeitig ihr Ticket für die Zwischenrunde gelöst.

Der englische Rekordmeister ManUnited setzte sich gegen Partizan Belgrad mit 3:0 (2:0) durch und kann in der Gruppe L aufgrund des gewonnenen direkten Duells mit den Serben nicht mehr von den ersten beiden Tabellenplätzen verdrängt werden.

Für die Red Devils trafen der 18-jährige Mason Greenwood (22.), Anthony Martial (33.) und Marcus Rashford (49.). United liegt mit zehn Punkten und einer Tordifferenz von 5:0 an der Tabellenspitze.

Der FC Sevilla qualifizierte sich mit einer weißen Weste für die Zwischenrunde der besten 32 Teams. Die Mannschaft des ehemaligen spanischen Nationaltrainers Julen Lopetegui feierte beim souveränen 5:2 (4:0) bei F91 Düdelingen aus Luxemburg im vierten Spiel der Gruppe A den vierten Sieg. Für die Andalusier trafen Munir El Haddadi (27., 33., 67.) per Dreierpack und Munas Dabbur (17., 36.).

Auch der schottische Meister FC Celtic darf dank eines Last-Minute-Tores von Olivier Ntcham (90.+5) beim 2:1 (1:1) bei Lazio Rom für die Zwischenrunde planen. Ciro Immobile (7.) hatte die Italiener in Führung gebracht, James Forrest (38.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Damit führt Celtic (10) die Gruppe E ungeschlagen an, CFR Cluj (9) reicht in den verbleibenden zwei Spielen ein Punkt, um vor den Römern (3) zu bleiben.