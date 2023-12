0:2 gegen West Ham United Freiburg verpasst in London den Gruppensieg und muss nachsitzen

Das Abenteuer auf der Insel, auf das sich die Freiburger und allen voran Trainer Christian Streich extrem gefreut hatten, endete für die Breisgauer jedoch mit einem Dämpfer. „Ich habe noch nie in einem Wettbewerb in der besten und teuersten Liga gespielt, wo sie mit Abstand am meisten Geld haben. Es motiviert uns extrem zu zeigen, dass wir kleine Freiburger aus der Bundesliga hier ein gutes Spiel machen können“, hatte Streich gesagt.