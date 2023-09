Europa League ausgelost Freiburg mit spannender Gruppe – Leverkusen nach Aserbaidschan

Die Gruppenphase beginnt am 21. September und endet am 14. Dezember. Direkt das Achtelfinale (7. und 14. März) erreichen die Gruppensieger, die Zweitplatzierten müssen in eine Play-off-Runde gegen einen Gruppendritten aus der Champions League (15. und 22. Februar). Die Gruppendritten steigen in die Conference League ab. Das Finale der Europa League steigt am 22. Mai in Dublin (Irland).