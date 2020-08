Modus, Spielorte, Mannschaften : Das müssen Sie zum Europa-League-Finalturnier wissen

Die Europa-League-Trophäe. Foto: AFP/VALERY HACHE

Düsseldorf Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die Europa League im August in einem Final-Turnier ausgespielt. Wir beantworten alle wichtigen Fragen zu den Teilnehmern, dem Modus und den Spielorten.

Die Europa League wurde wegen der Corona-Pandemie vor der zweiten Hälfte der Achtelfinal-Rückspiele unterbrochen. Die ausstehenden Spiele werden ab dem Viertelfinale als K.o.-Turnier in Deutschland stattfinden.

Wer spielt im Finalturnier der Europa League?

Anders als in der Champions League stehen in der Europa League noch keine Viertelfinalisten fest - alle Achtelfinal-Rückspiele müssen noch gespielt werden. Bei den Duellen FC Getafe gegen Inter Mailand sowie AS Rom gegen FC Sevilla wurden die ausgefallenen Hinspiele annuliert, der Viertelfinalist wird hier in einem Spiel auf neutralem Platz ermittelt. Mit Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg sind noch drei Bundesligisten im Rennen.

Die offenen Duelle im Überblick:

Schachtjor Donezk - VfL Wolfsburg 3:0 (Hinspiel: 2:1)

FC Basel - Eintracht Frankfurt 1:0 (3:0)

Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers 1:0 (3:1)

Manchester United - Linzer ASK 2:1 (5:0)

FC Kopenhagen - Basaksehir Istanbul 3:0 (0:1)

Wolverhampton Wanderers - Olympiakos Piräus (1:1)

Inter Mailand - FC Getafe 2:0

FC Sevilla - AS Rom 2:0

Die ausstehenden Rückspiele finden am 5. und 6. August statt. Am Donnerstag, 9. Juli 2020, entschied die Uefa, dass alle Achtelfinal-Rückspiele auch im Stadion der Heimmannschaft ausgetragen werden. Trotz der Corona-Pandemie muss deshalb der VfL Wolfsburg in die Ukraine und Frankfurt nach Basel reisen. Bayer Leverkusen empfängt die Rangers in der heimischen BayArena. Einzige Ausnahme: Die Partien zwischen Inter Mailand und dem FC Getafe sowie dem FC Sevilla und AS Rom werden nach der Annullierung der Hinspiele bereits am Ort der Europa-League-Endrunde ausgetragen: in Nordrhein-Westfalen.

Wie sieht der Modus beim Europa-League-Finalturnier aus?

Anders als üblich gibt es ab dem Viertelfinale in diesem Jahr in der Europa League kein Rückspiel, das Weiterkommen wird in einem Spiel ermittelt. Auch die Duelle zwischen Inter Mailand gegen FC Getafe sowie FC Sevilla gegen AS Rom werden in nur einem Spiel entschieden. Heißt: Steht eine Partie nach 90 Minuten unentschieden, folgt eine Verlängerung. Gibt es dann immer noch keinen Sieger, muss das Elfmeterschießen entscheiden.

In den verbliebenen Achtelfinal-Rückspielen kommt die Auswärtstorregel allerdings noch zum Tragen.

Wo findet das Finalturnier der Europa League 2020 statt?

Das Final-Turnier der Europa League wird in Nordrhein-Westfalen ausgetragen. Gespielt wird in Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen. Das Finale findet im Rheinenergiestadion, Heimspielstätte des 1. FC Köln, statt.

Spielplan bis zum Finale: Welche Spiele finden wann statt?

Achtelfinale:

5. August:

FC Kopenhagen - Istanbul Basaksehir 3:0

Manchester United - Linzer ASK 2:1

Inter Mailand - FC Getafe 2:0

6. August:

FC Sevilla - AS Rom 2:0

Wolverhampton Wanderers - Olympiacos Piräus 1:0

Viertelfinale:

10. August:

11. August:

Schachtar Donezk - FC Basel 4:1 (2:0)

Halbfinale:

16. August:

Sevilla - Man.United (21 Uhr, Köln)

17. August

Mailand - Donezk

Finale:

21. August (21 Uhr, Köln)

Die Europa-League-Sieger der vergangenen fünf Jahre

2014/15: FC Sevilla

2015/16: FC Sevilla

2016/17: Manchester United

2017/18: Atlético Madrid

2018/19: FC Chelsea

Rekordsieger ist der FC Sevilla mit fünf Titeln.

Wo wird die Europa League übertragen?

Die Europa League wird vom Streamingdienst Dazn übertragen. Zudem zeigt RTL ausgewählte Partien im Free-TV. Nach dem Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt am 6. August zeigt RTL jeweils eine Partie pro Spielrunde. Ein Spiel der Viertelfinal- und Halbfinal-Runden sowie das Endspiel in Köln gibtes im Free-TV zu sehen.

