Modus, Spielorte, Mannschaften : Das müssen Sie zum Europa-League-Finalturnier wissen

Düsseldorf Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die Europa League im August in einem Final-Turnier ausgespielt. Wir beantworten alle wichtigen Fragen zu den Teilnehmern, dem Modus und den Spielorten.

Die Europa League wurde wegen der Corona-Pandemie vor der zweiten Hälfte der Achtelfinal-Rückspiele unterbrochen. Die ausstehenden Spiele finden ab dem Viertelfinale als K.o.-Turnier in Deutschland.

Wer spielt im Finalturnier der Europa League?

Anders als in der Champions League mussten alle Achtelfinal-Rückspiele müssen noch gespielt werden. Bei den Duellen FC Getafe gegen Inter Mailand sowie AS Rom gegen FC Sevilla wurden die ausgefallenen Hinspiele annuliert, der Viertelfinalist in einem Spiel auf neutralem Platz ermittelt. Mit Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg waren noch drei Bundesligisten im Rennen.