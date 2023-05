Mourinho oder Sevilla Nur eine Serie hält im Europa-League-Finale

Jose Mourinho gibt sich gewohnt großspurig. Er sei als Trainer durch seine Erfahrungen jetzt „noch besser“, seine Motivation wachse „jeden Tag“, sagte der Starcoach der AS Rom. Fünfmal stand er bereits in einem europäischen Finale an der Seitenlinie - und fünfmal ging seine Mannschaft als Sieger vom Platz. „Besserer Trainer, bessere Person, gleiche DNA“, betonte Mourinho nun vor dem Europa-League-Endspiel gegen den FC Sevilla am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) - in dem er seine makellose Final-Bilanz weiter ausbauen will.