Europa League : Arsenal ohne Mesut Özil zu Olympiakos Piräus

London Mesut Özil fehlt dem FC Arsenal im Europa-League-Spiel bei Olympiakos Piräus. Der 31-Jährige fehlt „aus persönlichen Gründen“, wie die Gunners mitteilten.

Neben Özil muss Arteta in Piräus außerdem krankheitsbedingt auf Lucas Torreira sowie auf die Langzeitverletzten Cedric Soares und Kieran Tierney verzichten. Das Rückspiel in der Europa-League-K.o.-Runde der letzten 32 Teams findet eine Woche später am 27. Februar in London statt.