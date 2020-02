Europa League : Arsenal scheitert spektakulär nach Verlängerung - auch Weigl raus

Youssef El-Arabi jubelt nach seinem Treffer in der 120. Minute. Foto: AFP/ADRIAN DENNIS

Köln Bittere Abende für zwei Mitfavoriten: Der FC Arsenal und Ajax Amsterdam sind in der ersten K.o.-Runde der Europa League ausgeschieden. Auch Julian Weigl spielt mit seinem Klub nicht mehr international.

Mit Nationaltorwart Bernd Leno sowie den 2014er-Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Startelf ist der FC Arsenal überraschend in der Europa League gescheitert. Im Rückspiel der ersten K.o.-Runde verloren die Gunners gegen Olympiakos Piräus vor eigenem Publikum 1:2 (0:1, 0:0) nach Verlängerung, das Hinspiel in Griechenland hatte der Finalist der Vorsaison 1:0 gewonnen.