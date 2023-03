Europa League Arsenal mit Remis in Lissabon - United siegt klar

Köln · In der Premier League souverän an der Spitze, in Europa mit Schwierigkeiten: Der FC Arsenal ist auf dem Weg zu seinem ersten internationalen Titel seit 29 Jahren ins Straucheln geraten. Ligarivale Manchester United sorgte indes für klare Verhältnisse.

09.03.2023, 23:19 Uhr

Matheus Reis (r) von Sporting Lissabon gegen Fabio Vieira vom FC Arsenal. Foto: dpa/Armando Franca

Arsenal kamen am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Sporting Lissabon zu einem 2:2 (1:1) und muss sich im Rückspiel am 16. März effektiver zeigen. Manchester United dagegen hat schon nach dem Auftakt allerbeste Chancen auf die nächste Runde. Die Red Devils gewannen gegen Betis Sevilla mit 4:1 (1:1). Auch der FC Sevilla, Rekordgewinner in UEFA-Pokal und Europa League, landete einen Favoritensieg, gegen Fenerbahce Istanbul gelang im eigenen Stadion ein 2:0 (0:0). Die AS Rom gewann ihr Hinspiel gegen Real Sociedad San Sebastian mit 2:0 (1:0), obwohl sich die Mannschaft von Startrainer Jose Mourinho lange schwertat. Der ukrainische Vertreter Schachtar Donezk und Feyenoord Rotterdam trennten sich in Warschau 1:1 (0:0). Der FC Arsenal steuert in England als Spitzenreiter der Premier League auf seinen ersten Meistertitel seit 2004 zu. Auf internationaler Bühne liegt der letzte Triumph noch länger zurück: 1994 gewannen die Gunners den Europapokal der Pokalsieger.

(ako/sid)