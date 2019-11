Nur 1:1 gegen Vitoria Guimaraes : Arsenal lässt in der Europa League erste Punkte liegen

Arsenal lässt in der Europa League erste Punkte liegen

Köln Der FC Arsenal, Gruppengegner von Eintracht Frankfurt, hat in der Europa League erstmals Punkte liegen lassen. Gegen Vitoria Guimaraes kam das Team aus London nur einem Unentschieden. Dennoch kann sich Arsenal schon morgen für die K.o.-Phase qualifizieren.

Trotz eines Tores des früheren Fußball-Weltmeisters Shkodran Mustafi hat der FC Arsenal in Eintracht Frankfurts Europa-League-Gruppe F seine weiße Weste verloren. Die Gunners kamen nach drei Vorrundensiegen in Portugal beim zuvor punktlosen Schlusslicht Vitoria Guimaraes lediglich zu einem 1:1 (0:0), nachdem die ohne Ex-Nationalspieler Mesut Özil angetretenen Londoner durch ihren deutschen Abwehrspieler neun Minuten vor Spielende noch in Führung gegangen waren.