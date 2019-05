Europa League : Arsenal verschafft sich mit 3:1 gegen Valencia gute Ausgangsposition

London Der FC Arsenal nimmt Kurs auf sein erstes europäisches Endspiel seit 13 Jahren. Die Londoner besiegten im Halbfinal-Hinspiel der Europa League den FC Valencia mit 3:1 (2:1).

Der FC Arsenal hat sich die Chance auf die Finalteilnahme in der Europa League erhalten. Die Londoner setzten sich im ersten Halbfinale mit 3:1 (2:1) gegen den FC Valencia durch. Die Mannschaft um die früheren Fußball-Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi tat sich am Donnerstag im Emirates-Stadion lange Zeit schwer, setzte aber die entscheidenden Akzente. Beide Teams agierten überwiegend vorsichtig.

Der Franzose Mouctar Diakhaby brachte die Gäste mit einem Kopfball aus kurzer Distanz in Führung (11. Minute). Mit einem Doppelpack drehte sein Landsmann Alexandre Lacazette die Partie: Zunächst nutzte er die Vorarbeit des früheren Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang zum Ausgleich (18.), dann traf er per Kopf nach Vorlage des ehemaligen Gladbachers Granit Xhaka (26.). Aubameyang stellte in der Nachspielzeit den Endstand her (90. +1).