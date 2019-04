Europa League : Eintracht droht nun das krachende Aus

Lissabon Eintracht Frankfurt hat in der Europa League bei Benfica Lissabon 2:4 verloren. Die Chancen auf einer Weiterkommen ins Halbfinale stehen damit schlecht.

Eine folgenschwere Notbremse und Portugals neues Jahrhunderttalent Joao Felix haben die Hoffnungen von Eintracht Frankfurt auf das historische Halbfinale in der Europa League fast schon zerstört. Der früh dezimierte DFB-Pokalsieger verlor am Donnerstag das wilde Viertelfinal-Hinspiel bei Benfica Lissabon mit 2:4 (0:1). Nach dem krachenden Ende der Super-Serie von 15 Pflichtspielen ohne Niederlage benötigt die SGE im Rückspiel in einer Woche eine Aufholjagd.