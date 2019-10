Frankfurt - Lüttich 2:1 : Eintracht nach Sieg im „Schlüsselspiel“ auf dem Weg in die K.o.- Runde

Eintracht nach Sieg im „Schlüsselspiel“ auf dem Weg in die K.o.- Runde

Frankfurt Eintracht Frankfurt hat sich auf dem Weg in die Europa-League-Zwischenrunde durch einen Sieg im "Schlüsselspiel" eine glänzende Ausgangsposition verschafft. Die Hessen besiegten Standard Lüttich mit 2:1 (1:0).

Nach drei Spielen belegt die Eintracht mit sechs Punkten den zweiten Platz in Gruppe F. Die Gastgeber konnten sich dabei auf ihre treffsicheren Abwehrspieler verlassen: Kapitän David Abraham (28.) köpfte den Halbfinalisten der Vorsaison in Führung, Martin Hinteregger (73.) erhöhte ebenfalls per Kopf. Selim Amallah (83.) verkürzte für die Gäste.