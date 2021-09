Europa League kompakt : Eindhoven erobert Tabellenführung – Fenerbahce patzt

Graz Fenerbahce Istanbul hat Eintracht Frankfurt unfreiwillig ein Geschenk gemacht und in der Europa League gepatzt. Ein Ex-Bundesliga-Profi hat derweil beim Sieg der PSV Eindhoven getroffen.

Ohne den verletzten Ex-Weltmeister Jérôme Boateng hat Olympique Lyon in der Fußball-Europa-League den zweiten Sieg im zweiten Spiel geholt. Die Elf des früheren Bundesliga-Trainers Peter Bosz setzte sich am Donnerstagabend mit 3:0 (0:0) gegen Bröndby IF durch und festigte die Tabellenführung in der Gruppe A.