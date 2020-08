Doppelpack gegen Inter : De Jong köpft Sevilla zum Europa-League-Sieg

Köln Nach einem Doppelpack des Ex-Gladbachers Luuk de Jong und einem spektakulären Fallrückzieher von Diego Carlos hat der FC Sevilla in einem verrückten Finale die Europa League gewonnen. Die Andalusier besiegten im Endspiel von Köln den italienischen Vize-Meister Inter Mailand mit 3:2.

Dabei stellten Lukaku und de Jong Bestmarken auf. Der belgische Inter-Stürmer baute seine Rekordserie aus, traf im elften Europa-League-Spiel in Folge und erzielte auch das früheste Endspiel-Tor in der Geschichte des Wettbewerbs. De Jong war der erste Spieler, der in einem Europacup-Finale gleich zwei Kopfballtore erzielte. Auch waren nie mehr als vier Tore in der ersten Halbzeit eines Endspiel der Europa League oder des Uefa-Cups gefallen.