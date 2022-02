Auslosung in Nyon : Das sind die Achtelfinal-Partien in der Europa League

Nyon Am Freitag wurden die Achtelfinal-Partien in der Europa League ausgelost. RB Leipzig bekommt es mit Spartak Moskau zu tun. Der deutscheVizemeister trifft damit auf den ehemaligen Klub von Trainer Domenico Tedesco. Frankfurt muss nach Sevilla, Leverkusen nach Italien.

Leipzig, dass Real Sociedad aus San Sebastian am Donnerstag souverän ausgeschaltet hatte, beginnt mit einem Heimspiel am 10. März. Das Rückspiel am 17. März spielen die Sachsen „bei“ Spartak aufgrund des Angriffs Russlands auf die Ukraine auf neutralem Platz, das hatte das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) am Freitagmorgen entschieden.