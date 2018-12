Larnaka - Bayer 1:5: B-Elf schießt Bayer zum Gruppensieg

Larnaka Mit einer B-Elf hat sich Bayer Leverkusen im letzten Gruppenspiel der Europa League bei AEK Larnaka mit 5:1 durchgesetzt. Der Gruppensieg wird sich für die Werkself bei der Auslosung der Zwischenrunde auszahlen.

Ohne acht Stammkräfte hatte sich Bayer Leverkusen auf den Weg nach Zypern zum abschließenden Gruppenspiel in der Europa League gemacht. Entsprechend schwer tat sich die B-Mannschaft der Werkself in Nikosia zunächst gegen den AEK Larnaka. Letztlich reichte es aber trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands noch zu einem verdienten 5:1 (2:1)-Sieg für das Team von Trainer Heiko Herrlich, das damit als Erster in das Sechzehntelfinale des Wettbewerbs einzieht und dort auf ein machbares Los hoffen darf. Der Erfolg lohnt sich zudem für die Kassen des Werksklubs: Insgesamt eine Million Euro für den Gruppensieg sowie zusätzlich 570.000 Euro für das gewonnene Spiel auf Zypern erhält Bayer 04.