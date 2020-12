Europa League : Bayer 04 bekommt es in der Zwischenrunde mit Bern zu tun

Leverkusens Lucas Alario und Nadiem Amiri. Foto: AP/Thilo Schmuelgen

Nyon Bayer Leverkusen trifft in der Zwischendrunde der Europa League auf die Young Boys Bern. Hoffenheim bekommt es mit Molde FK aus Norwegen zu tun. Das ergab die Auslosung in Nyon am Dienstag.

Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim stehen vor lösbaren Aufgaben in der Zwischenrunde der Europa League. Bayer trifft auf Young Boys Bern, die TSG bekommt es mit Molde FK aus Norwegen zu tun. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Montag.

Die Leverkusener wie die Hoffenheimer hatten ihre Vorrundengruppen souverän gewonnen. Die TSG steht zum ersten Mal in ihrer Klubgeschichte in der K.o.-Phase eines Europacup-Wettbewerbs. Die Hinspiele stehen am 18. Februar 2021 auf dem Programm, die Rückspiele finden eine Woche später statt. Bayer und Hoffenheim spielen zunächst auswärts.

Alle Begegnungen im Überblick: