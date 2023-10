Knapper Sieg in Norwegen Leverkusen gewinnt mit Glück in Molde

Blau-Weiße Fahnen flattern an Gaststätten und Supermärkten im Wind, ja sogar vor Boutiquen und Apotheken ist das Logo des Molde FK allgegenwärtig. Keine Frage: In der kleinen Stadt an der Westküste Norwegens ist man stolz auf den Verein, der amtierender Meister des skandinavischen Landes ist – und Gruppengegner von Bayer Leverkusen in der Europa League. Die Gäste aus dem Rheinland waren aber eine Nummer zu groß für das Team, für das einst auch Erling Haaland seine Fußballschuhe schnürte. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso feierte einen glanzlosen bis glücklichen 2:1 (2:0)-Sieg im pittoresk am Fjordufer gelegenen Molde Stadion.