Europa League Liverpool und Rom mühen sich zu Auftaktsiegen

Liverpool · Der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp ist erfolgreich in die neue Saison der Europa League gestartet. Im ersten Duell mit dem Linzer ASK siegten die Reds in Österreich am Donnerstagabend mit 3:1 (0:1). Auch die AS Rom begann ihre Europareise mit drei Punkten, bei Sheriff Tiraspol fuhren die Italiener ein 2:1 (1:0) ein.

21.09.2023, 21:11 Uhr

Mo Salah (l) nach seinem Tor für Liverpool in Linz. Foto: AP/Matthias Schrader

Liverpool tat sich zu Beginn schwer und kassierte durch Florian Flecker (14.) das 0:1. Ein verwandelter Foulelfmeter von Darwin Nunez (56.) brachte die Engländer zurück ins Spiel, kurz darauf legte Luis Diaz (63.) den Führungstreffer nach. Der eingewechselte Mohamed Salah (88.) sorgte schließlich für die Entscheidung. Rom musste beim Vertreter aus Moldau ohne den gesperrten Star-Trainer Jose Mourinho antreten und mühte sich lange. Leandro Paredes belohnte den Favoriten mit seinem Tor erst kurz vor der Pause (45+4.). Cristian Tovar traf zwar bald zum Ausgleich (57.) für Tiraspol, Romelu Lukaku (65.) entschied das Spiel aber für die Römer.

(ako/sid)