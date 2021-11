Siegtreffer in der Nachspielzeit : Frankfurt stürmt vorzeitig in die K.o.-Runde

Frankfurt Defensiv gewankt, aber vorne gnadenlos effektiv: Die Europa-Spezialisten von Eintracht Frankfurt haben ihren Liga-Blues mal wieder in ihrem Lieblingswettbewerb abgeschüttelt. Das Team von Trainer Oliver Glasner bezwang Olympiakos Piräus dank eines überragenden Kevin Trapp mit 2:1 (1:1) und steht mit zehn Punkten bereits sicher im Sechzehntelfinale.

Ein weiterer Sieg in den verbleibenden beiden Partien reicht zum Gruppensieg und dem damit verbundenen Achtelfinaleinzug. Daichi Kamada (17.) und Jens Petter Hauge (90.+1) sorgten für den Erfolg der in der Fußball-Bundesliga schwer kriselnden Hessen, die auch im vierten Anlauf die Gruppenphase der Europa League überstehen. Youssef El-Arabi (12.) hatte Piräus in Führung gebracht. Der Erfolg wird Frankfurt vor der Bundesliga-Partie am Sonntag beim Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth (19.30 Uhr/DAZN) Auftrieb geben, Trainer Oliver Glasner steht nach nur neun Punkten aus den ersten zehn Spieltagen unter Druck.