Gruppen, Spielplan, Mannschaften : Das müssen Sie zur Europa-League-Saison 2021/22 wissen

Die Europa-League-Trophäe. Foto: AFP/VALERY HACHE

Düsseldorf Die Europa League findet in der Saison 2021/22 bereits zum 13. Mal in dieser Form statt. Durch die Einführung der Conference League ergeben sich allerdings einige Änderungen bei dem Wettkampf. Eine Übersicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mitte September startet auch die Europa League in die neue Spielzeit. In diesem Jahr wird es eine große Änderung geben.

Wann beginnt die Europa-League-Saison 2021/22?

Die Gruppenphase der Europa-League-Saison 2021/22 beginnt am 15. September. Die Auslosung der acht Gruppen findet am 27. August in Istanbul statt. Vorher werden in der Qualifikation noch die letzten Vereine für die diesjährige Saison gesucht. Der letzte Spieltag in den Gruppen ist für Anfang Dezember geplant. Das Endspiel findet am 18. Mai 2022 statt. Aus deutscher Sicht nehmen zwei Teams teil: Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen.

Das sind die Gruppen

Gruppe A: Olympique Lyon, Glasgow Rangers, Sparta Prag, Bröndby IF

Gruppe B: AS Monaco, Real Sociedad San Sebastian, PSV Eindhoven, Sturm Graz

Gruppe C: Spartak Moskau, SSC Neapel, Leicester City, Legia Warschau

Gruppe D: Eintracht Frankfurt, Olympiakos Piräus, Fenerbahce Istanbul, Royal Antwerpen

Gruppe E: Galatasaray Istanbul, Lazio Rom, Olympique Marseille, Lokomotive Moskau

Gruppe F: Roter Stern Belgrad, Sporting Braga, FC Midtjylland, Ludogorez Rasgrad

Gruppe G: Bayer Leverkusen, Betis Sevilla, Celtic Glasgow, Ferencvaros Budapest

Gruppe H: West Ham United, Dinamo Zagreb, Rapid Wien, KRC Genk

Europa League 2021/22: Alle Termine im Spielplan

Gruppenphase

1. Spieltag: 16. September 2021

Bayer Leverkusen - Ferencvaros Budapest 2:1 (1:1)

Eintracht Frankfurt - Fenerbahce Istanbul 1:1 (1:1)

2. Spieltag: 30. September 2021

Royal Antwerpen - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:0)

Celtic Glasgow - Bayer Leverkusen 0:4 (0:2)

3. Spieltag: 21. Oktober 2021

Betis Sevilla - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)

Eintracht Frankfurt - Olympiakos Piräus 3:1 (2:1)

4. Spieltag: 4. November: 2021

Olympiakos Piräus - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

Bayer Leverkusen - Betis Sevilla 4:0 (1:0)

5. Spieltag: 25. November 2021

Bayer Leverkusen - Celtic Glasgow 3:2 (1:1)

Eintracht Frankfurt - Royal Antwerpen 2:2 (1:1)

6. Spieltag: 9. Dezember 2021

Fenerbahce Istanbul - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1)

Ferencvaros Budapest - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

K.o.-Phase

Play-offs: 17. Februar 2022 (Hinspiele) und 24. Februar 2022 (Rückspiele)

Hinspiele

17. Februar

Borussia Dortmund - Glasgow Rangers 2:4 (0:2)

FC Barcelona - SSC Neapel 1:1 (0:1)

Zenit St. Petersburg - Betis Sevilla 2:3 (2:3)

Sheriff Tiraspol - Sporting Braga 2:0 (1:0)

RB Leipzig - Real Sociedad 2:2 (1:1)

FC Sevilla - Dinamo Zagreb 3:1 (3:1)

Atalanta Bergamo - Olympiakos Piräus 2:1 (0:1)

FC Porto - Lazio Rom 2:1 (1:1)

Rückspiele

24. Februar

Dinamo Zagreb - FC Sevilla 1:0 (0:0)

Olympiakos Piräus - Atalanta Bergamo 0:3 (0:1)

Real Sociedad - RB Leipzig 1:3 (0:1)

Lazio Rom - FC Porto 2:2 (1:1)

SSC Neapel - FC Barcelona 2:4 (1:3)

Betis Sevilla - Zenit St. Petersburg 0:0 (0:0)

Glasgow Rangers - Borussia Dortmund 2:2 (1:2)

SC Braga - Sheriff Tiraspol 3:2 i.E. (2:0,2:0,2:0)

Achtelfinale: 9./10. März 2022 (Hinspiele) und 17. März 2022 (Rückspiele)

Hinspiele

9. März

FC Porto - Olympique Lyon 0:1 (0:0)

Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:2)

10. März

RB Leipzig - Spartak Moskau (abgesagt)*

FC Sevilla - West Ham United 1:0 (0:0)

Glasgow Rangers - Roter Stern Belgrad 3:0 (2:0)

SC Braga - AS Monaco 2:0 (1:0)

Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen 3:2 (2:1)

FC Barcelona - Galatasaray Istanbul 0:0 (0:0)

*Hinweis: RB Leipzig ist nach dem Ausschluss russischer Mannschaften kampflos ins Viertelfinale der Europa League einzogen.

Rückspiele

17. März

Roter Stern Belgrad - Glasgow Rangers 2:1 (1:0)

AS Monaco - SC Braga 1:1 (0:1)

Bayer Leverkusen - Atalanta Bergamo 0:1 (0:0)

Galatasaray Istanbul - FC Barcelona 1:2 (1:1)

Olympique Lyon - FC Porto 1:1 (1:1)

Eintracht Frankfurt - Betis Sevilla 1:1 (0:1, 0:1, 0:0) n.V.

West Ham United - FC Sevilla 2:1 (1:0, 1:0, 1:0) n.V.

Viertelfinale: 7. April 2022 (Hinspiele) und 14. April 2022 (Rückspiele)

Hinspiele

7. April

SC Braga - Glasgow Rangers 1:0 (1:0)

West Ham United - Olympique Lyon 1:1 (0:0)

Rückspiele

14. April

Glasgow Rangers - SC Braga 3:1 n.V. (2:0)

Olympique Lyon - West Ham United 0:3 (0:2)

Halbfinale: 28. April 2022 (Hinspiele), 5. Mai 2022 (Rückspiele)

Hinspiele

28. April

West Ham United - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

RB Leipzig - Glasgow Rangers 1:0 (0:0)

Rückspiele

5. Mai

Eintracht Frankfurt - West Ham United 1:0 (1:0)

Glasgow Rangers - RB Leipzig 3:1 (2:0)

Finale: 18. Mai 2022

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers

Wo findet das Finale der Europa League statt?

Das Endspiel soll am 18. Mai 2022 im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla stattfinden. Das Stadion mit einem Fassungsvermögen von 43.833 Plätzen ist die Heimstätte des FC Sevilla, das diesen Wettbewerb bereits sechs Mal gewinnen konnte – zuletzt im Jahr 2020.

Wer ist Titelverteidiger?

Der FC Villareal, der in dieser Saison jedoch in der Champions League startet. Im Finale der Saison 2020/21 am 26. Mai in Danzig gelang ein 11:10-Sieg nach Elfmeterschießen gegen Manchester United. Zum Held des Abends schwang sich dabei Villareals Keeper Gerónimo Rulli auf, der den entscheidenden Elfer von David de Gea halten konnte. In der regulären Spielzeit trafen Gerard Moreno für Villareal (29.) und Edinson Cavani für Manchester United (55.)

Was ist neu in dieser Saison?

In diesem Jahr gibt es in der Europa League eine große Neuerung: Die Auswärtstorregel in der K.o.-Phase wurde abgeschafft. Wenn beide Teams nach dem Rückspiel gleich viele Tore erzielt haben, geht es jetzt immer in die Verlängerung und gegebenenfalls ins Elfmeterschießen.

Die Europa-League-Sieger der vergangenen fünf Jahre

2016/17: Manchester United (2:0 gegen Ajax Amsterdam)

2017/18: Atletico Madrid (3:0 gegen Olympique Marseille)

2018/19: FC Chelsea (4:1 gegen Arsenal London)

2019/20: FC Sevilla (3:2 gegen Inter Mailand)

2020/21: FC Villareal (11:10 n.E. gegen Manchester United)

(RP)