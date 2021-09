Gruppen, Spielplan, Mannschaften : So funktioniert die neue Europa League ab der Saison 2021/22

Die Europa-League-Trophäe. Foto: AFP/VALERY HACHE

Düsseldorf Die Europa League findet in der Saison 2021/22 bereits zum 13. Mal in dieser Form statt. Durch die Einführung der Conference League ergeben sich allerdings einige Änderungen bei dem Wettkampf. Eine Übersicht.

Mit der Einführung eines neuen Wettbewerbs kommt es bei der Uefa-Europa-League in der Saison 2021/22 zu einigen Umgestaltungen. So nehmen beispielsweise weniger Mannschaften teil.

Wann findet die Europa-League-Saison 2021/22 statt?

Die Europa League läuft vom 5. August 2021 bis 18. Mai 2022. Der Beginn der Saison verschiebt sich also deutlich nach hinten. Die Gruppenphase wird vom 16. September 2021 bis 9. Dezember ausgetragen. Die K.o.-Phase schließlich beginnt am 17. Februar 2022. Das Finale steigt am 18. Mai 2022. Mit Ausnahme des Endspiels finden alle Spiele donnerstags statt, Anstoßzeiten sind um 18.45 Uhr (statt 18.55 Uhr) und 21 Uhr.

Wer nimmt an der Gruppenphase teil?

Die Gruppenphase wird von 48 auf 32 Mannschaften reduziert, die in acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften aufgeteilt werden. Davon sind elf Klubs direkt über für die Europa-League-Gruppenphase qualifiziert, zehn Klubs kommen aus der Qualifikation oder den Play-offs der Europa League hinzu. Weitere zehn Klubs kommen aus der Play-off-Runde der Uefa-Champions-League sowie der dritten Qualifikationsrunde. Wer den 32. Platz in der Gruppenphase bekommt, hat die Uefa bisher noch nicht festgelegt.

Was ändert sich bei der Qualifikation?

An der Qualifikation gibt es einige Änderungen. So nehmen an den Qualifikationsrunden insgesamt nur noch 27 Klubs teil. Vor den Play-offs gibt es nur noch eine Runde. Die ist unterteilt in den Champions-Weg, an dem die zehn Verlierer des Meisterwegs der 2. Qualifikationsrunde der Champions League teilnehmen, und dem Pokalsieger- und Verfolgerweg. An diesem nehmen wiederum 2021/22 der Sieger des tschechischen Fußballpokals sowie drei Verlierer des Platzierungswegs der 2. Qualifikationsrunde der Champions League.

Die fünf Gewinner des Champions-Wegs sowie die zwei Gewinner über den Pokalsieger- und Verfolgerweg treffen in den Playoffs auf die sechs Verlierer des Meisterwegs der 3. Qualifikationsrunde der Champions League sowie die Pokalsieger aus Österreich, Belgien, Danemärk, Schottland, der Türkei und Ukraine sowie den Niederlanden.

Wo findet das Finale der Europa League statt?

Austragungsort ist am 18. Mai 2022 das Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla. Eigentlich hatte es in der Puskás Aréna in Budapest stattfinden sollen, aufgrund der Pandemie wurden die Endspiel-Austragungsorte ab 2020 jedoch um ein Jahr verschoben.

Wann finden die Spiele statt?

5. und 12. August (Qualifikation)

19. und 26. August (Play-offs)

Gruppenphase

16. September (1. Spieltag)

30. September (2. Spieltag)

21. Oktober (3. Spieltag)

4. November (4. Spieltag)

25. November (5. Spieltag)

9. Dezember (6. Spieltag)

K.-o.-Phase

17. und 24. Februar 2022 (Runde der letzten 32)

10. und 17. März 2022 (Achtelfinale)

7. und 14. April 2022 (Viertelfinale)

28. Mai und 5. Mai 2022 (Halbfinale)

18. Mai 2022 (Endspiel)

Auslosungen

19. Juli 2021, 13.30 Uhr (Dritte Qualifikationsrunde)

2. August, 13.30 Uhr (Play-offs)

27. August, 13 Uhr (Gruppenphase)

13. Dezember, 13.30 Uhr (Runde der letzten 32)

25. Februar, 13 Uhr (Achtelfinale)

18. März, 13.30 Uhr (Viertel- und Halbfinale)

Die Europa-League-Sieger der vergangenen fünf Jahre



2015/16: FC Sevilla

2016/17: Manchester United

2017/18: Atletico Madrid

2018/19: FC Chelsea

2019/20: FC Sevilla

