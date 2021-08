Bayer Leverkusen dabei : Das sind die Töpfe der Europa-League-Auslosung

Die Europa League wird am Freitag ausgelost. Foto: AFP/VALERY HACHE

Istanbul Am Freitagmittag werden in Istanbul die Kugeln bei der Auslosung für die Europa League gezogen. Wir zeigen die Lostöpfe und damit die möglichen Gegner von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt.

Nach der Champions-League-Auslosung ist vor der Europa-League-Auslosung. Am Freitag werden erneut in Istanbul die Kugeln für die kommende Saison gezogen. Dieses Mal stehen aus deutscher Sicht Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt im Fokus.

Bei der Auslosung für die Europa League sind ingesamt 32 Mannschaften dabei. Die letzten zehn Teilnehmer wurden erst am Donnerstagabend ermittelt. Unter anderem setzten sich der schottische Vertreter Celtic Glasgow da gegen AZ Alkmaar durch – und könnte nun ein Gegner von Bayer Leverkusen in der Gruppenphase werden.

Klubs aus einem Land können – wie auch in der Champions League – nicht zusammen in eine Gruppe gelost werden. Auch gibt es Beschränkungen bei Teams aus Russland und der Ukraine, die wegen des politischen Konflikts ebenfalls nicht in eine Gruppe gelost werden können.