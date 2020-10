Gruppen, Spielplan, Mannschaften : Das müssen Sie zur Europa-League-Saison 2020/21 wissen

Die Europa-League-Trophäe. Foto: AFP/VALERY HACHE

Düsseldorf Der erste Gruppenspieltag der Europa League steht an. Welche Mannschaften sind überhaupt dabei? Ändert sich dieses Jahr etwas am Modus? Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Trotz des verspäteten Saisonstarts will die Uefa wieder zum regulären Spielbetrieb zurückkehren. Das bedeutet auch für die Europa-League-Teilnehmer ein Mammutprogramm mit vielen englischen Wochen bis zu der Winterpause.

Wann beginnt die Europa-League-Saison 2020/21?

Am 22. Oktober steigt der erste Spieltag in der Gruppenphase. Die Auslosung fand Anfang Oktober in Nyon statt. Bereits zuvor mussten auch große Vereine wie der AC Mailand und die Tottenham Hotspur sich über die Play-offs qualifizieren. Mit am Start sind dieses Jahr mit Bayer Leverkusen und TSG 1899 Hoffenheim vorerst nur zwei deutsche Vertreter, nachdem der VfL Wolfsburg in der Qualifikation an AEK Athen scheiterte.

Wo findet das Finale der Europa League statt?

Austragungsort ist am 26. Mai die Gdansk-Arena in Danzig, wo ursprünglich das Finale der vergangenen Saison stattfinden sollte. Generell ist seitens der Uefa geplant, dass das Finaltunier in Deutschland diesen Sommer eine Ausnahme bleibt und man zum klassischen Modus mit einer Gruppenphase und einer K.O.-Phase inklusive Hin- und Rückspiels zurückkehrt.

Europa League 2020/21: Das sind die Gruppen der Vorrunde

Gruppe A: Young Boys Bern, CFR Cluj, AS Rom, ZSKA Sofia

Young Boys Bern, CFR Cluj, AS Rom, ZSKA Sofia Gruppe B: FC Arsenal, FC Dundalk, Molde FK, Rapid Wien

FC Arsenal, FC Dundalk, Molde FK, Rapid Wien Gruppe C: Bayer Leverkusen , Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, OGC Nizza

, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, OGC Nizza



Gruppe D: Benfica Lissabon, Standard Lüttich, Glasgow Rangers, Lech Posen

Benfica Lissabon, Standard Lüttich, Glasgow Rangers, Lech Posen Gruppe E: PSV Eindhoven, PAOK Saloniki, FC Granada, Omonia Nikosia

PSV Eindhoven, PAOK Saloniki, FC Granada, Omonia Nikosia Gruppe F: AZ Alkmaar, SSC Neapel, HNK Rijeka, Real Sociedad San Sebastian

AZ Alkmaar, SSC Neapel, HNK Rijeka, Real Sociedad San Sebastian Gruppe G: Sporting Braga, Leicester City, AEK Athen, Zorya Luhansk

Sporting Braga, Leicester City, AEK Athen, Zorya Luhansk Gruppe H: Celtic Glasgow, LOSC Lille, AC Mailand, Sparta Prag

Celtic Glasgow, LOSC Lille, AC Mailand, Sparta Prag Gruppe I: Quarabag Agdam, Sivasspor, Maccabi Tel Aviv, FC Villareal

Quarabag Agdam, Sivasspor, Maccabi Tel Aviv, FC Villareal Gruppe J: Royal Antwerp, LASK Linsk, Ludogorez Rasgrad, Tottenham Hotspur

Royal Antwerp, LASK Linsk, Ludogorez Rasgrad, Tottenham Hotspur Gruppe K: ZSKA Moskau, Feyenoord Rotterdam, Wolfsberger AC, Dinamo Zagreb

ZSKA Moskau, Feyenoord Rotterdam, Wolfsberger AC, Dinamo Zagreb Gruppe L: Hoffenheim, Roter Stern Belgrad, KAA Gent, Slovan Liberec

Alle Termine und die deutschen Partien im Überblick

1. Spieltag (22. Oktober): Bayer Leverkusen – Nizza 18.55 Uhr; Hoffenheim – Roter Stern 21.00 Uhr

2. Spieltag (29. Oktober): KAA Gent – Hoffenheim 18.55 Uhr; Slavia Prag – Leverkusen 21.00 Uhr

3. Spieltag (5. November) Beer Sheva – Leverkusen 18.55 Uhr; Hoffenheim – Liberec 21.00 Uhr

4. Spieltag (26. November) Liberec-Hoffenheim 18.55 Uhr; Leverkusen – Beer Sheva 21.00 Uhr

5. Spieltag (3. Dezember) Roter Stern – Hoffenheim 18.55 Uhr; Nizza – Leverkusen 21.00 Uhr

6. Spieltag (10. Dezember) Leverkusen – Slavia Prag 18.55 Uhr; Hoffenheim – KAA Gent 21.00 Uhr

Zwischenrunde (18.02. - 25.02.2021)

Achtelfinale (11.03. - 18.03.)

Viertelfinale (08.04. - 15.04.)

Halbfinale (29.04. - 06.05.)

Finale in Danzig (26.05.)

Wo wird die Europa League übertragen?

Die gesamte Europa League wird vom Streamingdienst Dazn übertragen. Zusätzlich zeigt Nitro, ein Spartensender von RTL, pro Gruppenspieltag ein Spiel mit deutscher Beteiligung im Free-TV. Am 22. Oktober wird das die Partie zwischen Hoffenheim und Roter Stern Belgrad sein.

Wer ist Titelverteidiger?

Der FC Sevilla setzte sich am 21. August in einem packenden Finale in Köln mit 3:2 gegen Inter Mailand durch. Romelu Lukaku brachte die Nerazurri per Elfmeter früh in Führung. Anschließend drehte der Ex-Gladbacher Luuk de Jong das Spiel mit einem Kopfball-Doppelpack zu Gunsten der Andalusier, doch noch vor der Pause egalisierte Diego Godin den Vorsprung wieder, sodass mit einem 2:2 in die Halbzeit ging. Nach dem Seitenwechsel avancierte Lukaku zum Pechvogel, als er einen Fallrückzieher von Diego Carlos unglücklich ins eigene Tor abfälschte. Trotz einer Schlussoffensive Inters änderte sich nichts mehr am Spielausgang. Der FC Sevilla konnte mit dem insgesamt sechsten Titel seinen Vorsprung als Rekordsieger ausbauen.

Die Europa-League-Sieger der vergangenen fünf Jahre

2015/16: FC Sevilla

2016/17: Manchester United

2017/18: Atletico Madrid

2018/19: FC Chelsea

2019/20: FC Sevilla

