Nadiem Amiri

Die Ballmitnahme des Nationalspielers vor dem 1:0 – vorbei am verdutzten Dante – war unwiderstehlich. Dass er dazu noch beim Abschluss ebenso cool wie clever agierte, ist eine Qualität, die er gerne häufiger zeigen könnte. Bislang ist ihm das im Trikot der Werkself erst vergleichsweise selten gelungen. War danach bemüht, aber nicht mehr so klar in seinen Aktionen. Eine seiner Ecken leitete in der Schlussphase immerhin noch das 4:1 ein.

Note: 2-