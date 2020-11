Tin Jedvaj

In der Europa League kommt der Kroate regelmäßig zum Einsatz, in der Bundesliga nicht. Gegen Hapoel agierte er zunächst meist sicher und versuchte, offensiv seine Kopfballstärke einzubringen. Beim 1:0 war er vor dem Torschützen Patrik Schick am Ball. Was er sich in der 58. Minute dachte, als er den Ball ohne Not in die Füße von Itamar Shviro spielte, der daraufhin den Anschlusstreffer erzielte, bleibt rätselhaft. Vielleicht haben ihn Hapoels Trikots an die von Kroatien erinnert. Ein katastrophaler Fehler.

Note: 4-