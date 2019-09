CFR, LASK, MUN, OLE : Für welchen Verein stehen diese TV-Kürzel in der Europa League?

Für welchen Verein stehen diese TV-Kürzel in der Europa League?

Um diesen Pokal geht es auch in der Europa-League-Saison 2019/20. Foto: dpa/Daniel Cole

Interaktiv Düsseldorf 48 Teams aus 26 Ländern nehmen an der Europa League teil. Darunter Mannschaften aus Aserbaidschan, Luxemburg und Bulgarien. Können Sie anhand der TV-Kürzel sagen, um welche Mannschaften es sich hier handelt?

Auch in dieser Saison sind wieder ein paar unbekannte Mannschaften mit dabei. Der PFK Olexandrija ist erstmals in die Gruppenphase der Europa League eingezogen. Erst 2015 stieg dieser fast ausschließlich mit ukrainischen Spielern auflaufende Klub wieder in die erste Liga seines Landes auf. Dort belegte er vergangene Saison den dritten Platz und sicherte sich somit die Europa-League-Qualifikation.