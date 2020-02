Edmond Tapsoba

Mit seinem Ex-Klub Vitoria Guimaraes hatte er im September nach 41 Sekunden in Porto die Rote Karte gesehen. Beim Wiedersehen in der Europa League durfte er nun deutlich länger mitwirken – und bewies dabei erneut, dass er ein Senkrechtstarter ist. Verlor kaum Zweikämpfe und zeigte, dass er in der Spielauflösung viel Talent mitbringt.

Note: 2