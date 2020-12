Arsenal siegt vor 2000 Fans : Erstmals seit März Zuschauer in England erlaubt

Erstmals seit März Zuschauer in England erlaubt

Köln Wegen der Corona-Pandemie mussten die Fans in England seit März draußen bleiben, nun durften sie zurück. 2000 Zuschauer sahen Arsenals 4:1-Sieg in der Europa League gegen Rapid Wien. Grund zum Jubeln hatten auch Mario Götze und Philipp Max.

Bei der Rückkehr der Fans im Fußball-Mutterland England ist der FC Arsenal in der Europa League souverän zum Gruppensieg gestürmt. Die Gunners gewannen im ersten Spiel eines englischen Teams vor Zuschauern seit Ausbruch der Corona-Pandemie im vergangenen März gegen Rapid Wien 4:1 (3:0) und sicherten sich damit eine Runde vor Abschluss der Gruppenphase vorzeitig die Eine-Million-Euro-Prämie für den ersten Platz in der Gruppe B.

"Ich freue mich sehr, dass die Fans zurück sind und wieder einen großen Unterschied machen", sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta. "Wir hatten 2.000 da, aber sie waren laut und haben das Team unterstützt. Vielen Dank, dass Ihr gekommen seid und Euch die Mühe gemacht habt." Erstmals seit 270 Tagen waren Zuschauer in einem Premier-League-Stadion erlaubt.

Arsenal, das gegen Wien mit Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi begann, konnte durch regionale Lockerungen des seit über acht Monaten gültigen Zuschauerverbots vom Vortag gegen Wien das Maximalkontingent von 2000 Besuchern in seiner Arena begrüßen. Die begrenze Zulassung von Fans ist außer in London auch in der Region Merseyside von Meister FC Liverpool und des Lokalrivalen FC Everton möglich.