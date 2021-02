Europa League : Aubameyang schießt Arsenal ins Achtelfinale - Klaasen trifft für Ajax

Berlin Der FC Arsenal hat das Achtelfinale der Europa League erreicht. Der Premier-League-Klub machte es gegen Benfica Lissabon allerdings äußerst spannend. Eine Runde weiter ist auch Ajax Amsterdam. Der SSC Neapel musste dagegen die Segel streichen.

In seinem Jubiläumsspiel hat der deutsche Nationaltorhüter Bernd Leno mit dem FC Arsenal das Achtelfinale der Fußball-Europa League erreicht. Der frühere Keeper von Bayer Leverkusen erkämpfte am Donnerstag in seinem 100. Match mit dem Londoner Team ein schwer erkämpftes 3:2 (1:0) gegen Benfica Lissabon. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften 1:1 getrennt.