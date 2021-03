Europa League : Tottenham verspielt 2:0-Vorsprung – Arsenal stolpert ins Viertelfinale

Köln Der FC Arsenal schleppt sich mit Bernd Leno ins Viertelfinale der Europa League, Stadtrivale Tottenham Hotspur scheitert spektakulär - die Auftritte der Londoner Großklubs haben die Achtelfinal-Rückspiele am Donnerstagabend geprägt.

Tottenham ging dagegen bei Dinamo Zagreb mit 0:3 (0:0) nach Verlängerung unter. Aus dem Hinspiel hatte der Titelanwärter um Teammanager Jose Mourinho noch einen 2:0-Vorsprung mitgebracht. Diesen egalisierte Mislav Orsic (62./82.) in der zweiten Hälfte - und legte in der Verlängerung auch das entscheidende dritte Tor (106.) nach.

Die AS Rom kam souverän eine Runde weiter. Der italienische Spitzenklub gewann nach dem 3:0 im Hinspiel gegen Schachtjor Donezk auch in der Ukraine mit 2:1 (0:0). Für die Norweger von Molde FK, in der Runde zuvor Bezwinger der TSG Hoffenheim, ist die Europacup-Saison indes beendet. Gegen den FC Granada genügte ein 2:1 (1:0) nicht, das Hinspiel hatte Molde mit 0:2 verloren. Coronabedingt fanden beide Spiele auf neutralem Platz in Budapest statt. Das Viertelfinale wird am Freitag ausgelost.