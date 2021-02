Europa League : Arsenal im Achtelfinale – Eindhoven mit Götze ausgeschieden

Berlin Der FC Arsenal hat das Achtelfinale der Europa League erreicht. Der Premier-League-Klub machte es gegen Benfica Lissabon allerdings äußerst spannend. Ex-Weltmeister Mario Götze hat mit PSV Eindhoven dagegen die nächste Runde verpasst.

Das Team des deutschen Trainers Roger Schmidt schied trotz eines 2:1 (2:0)-Erfolgs im Zwischenrunden-Rückspiel gegen Olympiakos Piräus nach der 2:4-Hinspielniederlage aus. Dagegen zog Nationaltorwart Bernd Leno mit dem FC Arsenal nach einem 3:2 (1:1) gegen Benfica Lissabon nach einem 1:1 vor Wochenfrist in die Runde der besten 16 ein.

Wie für Götze und Co. sowie das deutsche Benfica-Duo Julian Weigl und Luca Waldschmidt war auch für den früheren Nationalspieler Diego Demme schon vor dem Achtelfinale Endstation. Ohne den verletzten Ex-Leipziger siegte der SSC Neapel zwar gegen den FC Granada 2:1 (1:1), doch konnten die Italiener damit die 0:2-Hinspielniederlage nicht mehr wettmachen.

Im Achtelfinale stellt die englische Premier League mit drei Teams die stärkste Fraktion. Neben Arsenal kam auch Manchester United mit einem 0:0 gegen Real Sociedad San Sebastian (Hinspiel 4:0) weiter, nachdem Tottenham Hotspur schon am vergangenen Mittwoch den Sprung in die nächste Runde geschafft hatte. Italien ist durch den AC Mailand und den AS Rom ebenso mit zwei Vereinen vertreten wie Spanien durch den FC Villarreal und den FC Granada.