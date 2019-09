"Gibt nichts Schöneres" : Selbstbewusste Eintracht startet gegen Arsenal in die Europa League

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt will in der Europa League wieder für Furore sorgen - und der Rahmen für den Auftakt könnte besser nicht sein. Vor ausverkauftem Stadion messen sich die Hessen mit dem FC Arsenal.

"Wir werden alles daransetzen, eine Top-Leistung zu bringen und den Gegner zu neutralisieren", sagte der 49-Jährige, der mit seiner Mannschaft gegen den 13-maligen englischen Fußball-Meister am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) "natürlich einen Sieg landen will".

Und wo könnte das besser gelingen als in der ausverkauften Arena, in der auf der europäischen Bühne seit 15 Spielen kein Team mehr gewonnen hat? "Das ist eine Art Burg", sagte Vorstandsmitglied Axel Hellmann: "Die muss Arsenal erstmal knacken."

Verstecken, so viel ist sicher, werden (und müssen) sich die Hessen trotz ihrer vermeintlichen Rolle als Außenseiter also nicht. Nach dem beschwerlichen Weg über drei Qualifikationsrunden in die Gruppenphase ist die Vorfreude auf neue Festtage gigantisch - der Triumphzug der vergangenen Saison in das Halbfinale hat das Selbstvertrauen und die Zuversicht zudem extrem gestärkt.