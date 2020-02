Nadiem Amiri

Fand in der ersten Halbzeit nicht so richtig in die Partie und stand sich in mancher Szene selbst im Weg. In der 24. Minute bot sich ihm eine gute Chance, doch er setze den Ball weit über das Tor. Im zweiten Durchgang lief es für ihn etwas besser, aber nicht wesentlich. Verpasste das 3:0 aus aussichtsreicher Position.

Note: 4+