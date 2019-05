Sicherheitsbedenken in Baku : Arsenal verzichtet im Europa-League-Finale auf Mchitarjan

Sicherheitsbedenken in Baku

London Der FC Arsenal wird ohne Henrich Mchitarjan zum Finale der Europa League nach Baku reisen. Die Vergabe an Aserbaidschans Hauptstadt gerät damit erneut in die Kritik.

Schallende Ohrfeige für die Uefa-Bosse: Der FC Arsenal wird im Finale der Europa League am 29. Mai in Baku gegen den Londoner Stadtrivalen FC Chelsea auf den früheren Bundesligastar Henrich Mchitarjan verzichten. Damit ist endgültig klar, dass sich die Europäische Fußball-Union (Uefa) mit der äußerst umstrittenen Auswahl von Aserbaidschans Hauptstadt als Austragungsstätte des Endspiels ein Eigentor geschossen hat.

Grund für die Entscheidung des 13-maligen englischen Meisters, bei dem Mesut Özil und Shkodran Mustafi unter Vertrag stehen, sind Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Armeniers Mchitarjan. Dabei geht es in erster Linie um den Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien hinsichtlich der Region Berg-Karabach. "Es ist eine dieser Partien, die wir als Spieler nicht oft haben. Es tut mir sehr weh, dass ich es verpasse", schrieb der Offensivspieler bei Instagram: "Ich werde meine Teamkollegen anfeuern. Bringt es nach Hause."

In dieser Saison spielten die Londoner in der Gruppenphase bereits in Aserbaidschan gegen Qarabag Agdam, verzichteten beim Auswärtsspiel (3:0) wegen des Konflikts jedoch auf den früheren Dortmunder. Auch 2015, als Mchitarjan noch beim BVB unter Vertrag stand, ließ der Bundesligist den 30-Jährigen beim Auswärtsspiel bei FK Qäbälä zu Hause.