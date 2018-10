Europa League 18/19: Bayer Leverkusen siegt nach Startschwierigkeiten

4:2-Erfolg gegen Larnaka : Leverkusen siegt nach Startschwierigkeiten

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen hat einen großen Schritt in Richtung Sechzehntelfinale der Europa League gemacht. Im Heimspiel gegen AEK Larnaka gewann die Werkself mit 4:2 (1:1).

590 Tage mussten die Fans von Bayer 04 auf ein Heimspiel in einem europäischen Wettbewerb warten. Am Donnerstagabend war es dann soweit: Die Werkself empfing unter Flutlicht den AEK Larnaka in der Europa League. Sportgeschäftsführer Rudi Völler hatte vor der Partie gegen den Pokalsieger Zyperns gefordert, dass die Mannschaft „ein Zeichen setzen“ müsse. Sie tat es – allerdings mit Anlaufschwierigkeiten. Am Ende hieß es 4:2 (1:1) aus Sicht des Werksklubs.

Trainer Heiko Herrlich hatte sein Team nach dem spektakulären 2:4 gegen Dortmund auf drei Positionen verändert. Für Jonathan Tah, Julian Brandt und Lucas Alario rückten Aleksandar Dragovic, Leon Bailey und der in der Liga gesperrte Karim Bellarabi in die Startformation. Leverkusen, das zum Auftakt in der Europa League mit einem 3:2 beim bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad gestartet war, begann fahrig und ließ die Präzision vermissen. Abwehrchef Sven Bender traf nach einem Eckball zwar den Pfosten (13.), doch für den Führungstreffer sorgte der letztjährige Vierte der zyprischen Liga. Larnakas Kapitän Ivan Trickovski brachte den Außenseiter nach einer Flanke in Front (25.).

In der Folge mühte sich das Herrlich-Team, den Ausgleich zu erzielen. Nach einigen ordentlichen Möglichkeiten war es schließlich Youngster Kai Havertz, der die Werkself erlöste (44.). Der 19-Jährige hatte bereits am ersten Spieltag doppelt für seine Farben getroffen.

Bayer machte zu Beginn des zweiten Abschnitts da weiter, wo es in der ersten Halbzeit aufgehört hatte und Joker Alario traf zum 2:1 (49.). Da Leverkusen es zunächst verpasste, für die Entscheidung zu sorgen, blieb Larnaka im Spiel. Auf Alarios zweiten Treffer (88.) antwortete Dimitris Raspas in der Nachspielzeit. Das Schlusswort hatte jedoch Brandt, der das 4:2 erzielte. Volland war nach dem Spiel erleichtert. „In der Phase, in der wir uns befinden, tut jeder Sieg gut - auch für den Kopf“, sagte der Offensivspieler. „In Freiburg müssen wir mit der selben Leidenschaft, dem selben Engagement und der selben Intensität rangehen." Im Breisgau geht es für die Werkself am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) weiter.

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Dragovic, Sven Bender, Wendell - Kohr (83. Jedvaj), Lars Bender - Bellarabi, Havertz (70. Brandt), Bailey (46. Alario) - Volland. - Trainer: Herrlich

Larnaka: Tono - Igor Silva, Gonzalez, Mojsov, Truyols - Hevel, Nacho Cases (82. Jean-Luc) - Acoran, Trickovski, Joan Tomas (67. Tete) - Giannou. - Trainer: Iraola

Schiedsrichter: Jewgeni Aranowski (Ukraine)

Tore: 0:1 Trickovski (25.), 1:1 Havertz (44.), 2:1 Alario (49.), 3:1 Alario (88.), 3:2 Raspas (90.+1), 4:2 Brandt (90.+2)

Zuschauer: 24.354