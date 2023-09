Modus, Spielplan, TV-Übertragung Das müssen Sie zur Europa Conference League 2023/24 wissen

32 Mannschaften nehmen an der Gruppenphase teil. Dafür fest qualifiziert sind zehn Mannschaften, die in den Play-offs zur höherklassigen Europa League gescheitert sind. Bei der Vergabe der restlichen 22 Plätze wird es kompliziert: Vor der Gruppenphase gibt es in der Conference League drei Qualifikationsrunden und zusätzlich Play-offs. Die Runden sind allerdings wiederum unterteilt. Es gibt einen „Hauptweg“, den Platzierungsweg, über den sich 17 Teams qualifizieren. Alle Teams auf diesem Weg dürfen aufgrund der Platzierung in ihrer jeweiligen nationalen Liga an der Qualifikation teilnehmen. Hier greift Eintracht Frankfurt als Siebter der Bundesliga ins Geschehen ein. Auf dem parallel stattfindenden „Champions/Europa-League-Weg“ treffen weitere Verlierer aus unterschiedlichen Qualifikationsrunden der Europa League und Champions League aufeinander. Sie spielen die restlichen fünf Teilnehmer an der Gruppenphase der Conference League aus.