1980/81

Uefa-Pokal, 2. Runde

FC Barcelona - 1. FC Köln 0:4 (Hinspiel: 1:0)

Der FC Barcelona schien in der Saison 1980/81 ähnlich wie heute unschlagbar für den 1. FC Köln, doch in dem Fall war er es nicht. In der 2. Runde des Uefa-Pokals gewannen die Katalanen mit 1:0 in Müngersdorf. Im Rückspiel gerieten die Rheinländer aus dem Nichts in einen beeindruckenden Torrausch und schlugen das Starensemble aus Barcelona mit 4:0. Die Anhänger der Spanier reagierten wütend, attackierten Trainer Rinus Michels sogar mit Feuerzeugen und herausgerissenen Sitzbänken.