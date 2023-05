Der siebte Titel? FC Sevilla wieder im Finale der Europa League

Rekordsieger FC Sevilla greift zum siebten Mal nach dem Titel in der Fußball-Europa-League. Die Spanier setzten sich am Donnerstagabend mit 2:1 nach Verlängerung gegen Juventus Turin durch und buchten damit ihr Ticket für das Endspiel in Budapest am 31. Mai. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Schon im Halbfinal-Hinspiel vor einer Woche hatten sich beide Teams 1:1 getrennt. Im Endspiel trifft Sevilla nun auf die AS Rom.