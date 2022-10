„Ich habe nichts gesehen“ : Kölner „Endspiel“ im Nebel abgebrochen

Update Uherské Hradiště Kölns Rückkehr nach Europa bleibt ein wildes Abenteuer: Auch in Tschechien läuft nichts nach Plan, der Anpfiff des Spiels wird wegen Nebels zunächst verschoben - und dann wird die Partie abgebrochen.

Köln ist momentan Dritter der Gruppe D, am Freitag würde auch ein Remis genügen, um vor dem letzten Spiel gegen OGC Nizza am kommenden Donnerstag die Chancen auf das Weiterkommen zu wahren. Der ohnehin enge Terminplan wird nun aber noch ein wenig enger: Schon am Sonntag (19.30 Uhr/Dazn) steht in der Bundesliga das Spiel gegen die TSG Hoffenheim an. „Wenn da eine Verlegung möglich wäre, wäre das gut, dann sollten wir das angehen“, sagte Baumgart am Abend: „Ich gehe aber davon aus, dass wir Sonntag spielen.“ Bis zur Winterpause stehen nach aktuellem Stand noch 6 Spiele in 16 Tagen für die Kölner an.