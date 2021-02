Achtelfinal-Auslosung : Knaller in der Europa League – United trifft auf Milan

Frankfurt Im Achtelfinale der Europa League steht ein echter Fußball-Leckerbissen an. Der englische Spitzenklub Manchester United trifft auf den italienischen Tabellenzweiten AC Mailand um Superstar Zlatan Ibrahimovic.

