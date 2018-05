Atletico Madrid gewinnt die Europa League

Der Nachfolger vom Manchester United steht fest: Atletico Madrid bezwingt Olympique Marseille (3:0) und sichert sich damit den Gewinn der Europa League. Damit spielt das Team in der kommenden Saison in der Champions League.

Vor 55.768 Zuschauern in Lyon war Griezmann wieder einmal in den entscheidenden Situationen zur Stelle und schlug eiskalt zu. Vor dem 1:0 war er Nutznießer eines bösen Patzers von Andre Zambo Anguissa und ließ Keeper Steve Mandanda aus zwölf Metern keine Chance. Das 2:0 leitete er selbst ein, bekam den Ball von Koke zurück und chippte aus vollem Lauf gefühlvoll über Mandanda hinweg.

Simeone muss nun aber wohl in Kauf nehmen, dass Griezmann in der kommenden Saison nicht mehr in seinem Team spielt. Barcelona will ihn unbedingt haben und ist angeblich bereit, den Torjäger für 100 Millionen Euro aus seinem laufenden Vertrag zu kaufen.