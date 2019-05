4:1 gegen Arsenal : Chelsea gewinnt die Europa League

Baku Der FC Chelsea hat zum zweiten Mal nach 2013 die Europa League gewonnen. Die Blues setzten sich im Endspiel in Baku gegen den Stadtrivalen FC Arsenal mit 4:1 durch. Das Endspiel war längst nicht ausverkauft.

Arsenal mit dem früheren deutschen Nationalspieler Mesut Özil hingegen verpasste den ersten internationalen Erfolg seit 25 Jahren und die verspätete Qualifikation für die Champions League. Özil enttäuschte vor allem offensiv und wurde in der 77. Minute ausgewechselt.

"Es war eine tolle Nacht für die ganze Chelsea-Familie. Es ist ein super Gefühl, wenn man so eine Begegnung gewinnt", sagte Hazard, der nach Schlusspfiff seinen Abschied aus London andeutete: "Ich denke, es ist ein Abschied, aber im Fußball weiß man nie. Mein Traum war es, in der Premier League zu spielen, und das habe ich sieben Jahre lang getan. Vielleicht ist jetzt die Zeit für eine neue Herausforderung gekommen", sagte der 28-Jährige, der zuletzt mit Real Madrid in Verbindung gebracht worden war. Freuen durfte sich derweil auch Hazards Teamkollege Antonio Rüdiger, der nach einer Meniskusoperation zum Zuschauen verdammt war.