„Noch was drauflegen“ Union-Trainer Fischer will Effizienz gegen Ajax

Nach dem 0:0 im Hinspiel brauchen die Eisernen am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) im Stadion an der Alten Försterei einen Sieg gegen den niederländischen Traditionsclub für den Einzug ins Achtelfinale des Europapokals. Ein Vordringen in die Runde der letzten 16 Teams wäre der größte internationale Erfolg in der Club-Geschichte der Berliner.