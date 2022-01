Tiefe Betroffenheit in Chemnitz, Aue und Zwickau : Ex-Trainer Gerd Schädlich im Alter von 69 Jahren gestorben

Dresden Der langjährige Fußball-Erfolgstrainer Gerd Schädlich ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Schädlich war acht Jahre Trainer des FC Erzgebirge. Er führte den FSV Zwickau und Aue in die 2. Bundesliga. Zuletzt war er Coach des Chemnitzer FC. Von 2014 bis 2016 amtierte Schädlich als Scout beim Halleschen FC.

"Der Chemnitzer FC ist in tiefer Trauer", sagte CFC-Vorstandsboss Romy Polster, "Gerd Schädlich war eine Konstante, ein Mensch und Arbeiter, der still und immer ohne Aufsehen um seine Person für den Verein da war und dessen Erfolg über alles stellte." Durch seine ruhige "und fast schon väterliche Ausstrahlung" habe man sich in seiner Gegenwart stets wertgeschätzt gefühlt, geachtet und unterstützt, so Polster: "Mit dem heutigen Tag haben wir einen ganz großen Fußballer, Menschen und Freund verloren."