Erzgebirge Aue: Stadtrat in Aue zeigt Schiri nach Torklau an

Stadtrat in Aue zeigt Schiri nach Torklau an

Aue/Berlin Bei Erzgebirge Aue fällt es vielen schwer, den Fokus auf die Relegationsduelle gegen Karlsruhe zu legen. Zu groß ist der Ärger über das aus ihrer Sicht skandalöse Saisonfinale in der 2. Liga.

Die gute Nachricht für Erzgebirge Aue vorweg: Der Videobeweis kommt in den Relegationsspielen gegen den Karlsruher SC zum Einsatz. Zumindest derart krasse Fehlentscheidungen wie beim 0:1 im Zweitliga-Saisonfinale bei Darmstadt 98 sind damit so gut wie ausgeschlossen, doch das tröstet die Sachsen momentan wenig. Ihr Ärger über den verhängnisvollen Tor-Klau ist noch immer nicht verraucht - ganz im Gegenteil.

Aues Stadtrat Tobias Andrä stellte am Montag bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt Strafanzeige gegen Schiedsrichter Sören Storks. "Für mich besteht zumindest der Anfangsverdacht des Betrugs, und die Vergangenheit im Sport hat gezeigt, dass man ein waches Auge auf solche Sachen haben sollte", sagte der parteilose Politiker am Montag dem SID.

Außerdem verschickte Andrä einen Brief an Lutz Michael Fröhlich, Schiedsrichter-Boss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), "mit der Aufforderung, disziplinarische Maßnahmen gegen Herrn Storks einzuleiten".

Der DFB wird sich aber auch das Verhalten von Aues Klubboss Helge Leonhardt genauer anschauen. Der Unternehmer hatte unmittelbar nach dem Abpfiff aus der Emotion heraus im MDR Betrug zumindest angedeutet: "Vielleicht sollte man mal die Konten der Schiedsrichter überprüfen, ob die was kriegen. Ich weiß es nicht, aber es riecht ja hier. So ein klares Tor in einem so wichtigen Spiel nicht zu geben, das ist schon eine bodenlose Frechheit."